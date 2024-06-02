Предпринимательница Томасдоттир победила на выборах президента Исландии

Предпринимательница Халла Томасдоттир одержала победу на президентских выборах Исландии с 34,3% голосов избирателей. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV.

По информации вещателя, второе место на выборах (25,2%) заняла Катрин Якобсдоттир, которая ранее ушла в отставку с постов премьер-министра страны (2017 — 2024) и лидера Движения левых зеленых (2013 — 2024). На третьем месте (15,5%) оказалась генеральный директор Национального энергетического управления Исландии Халла Хрюнд Логадоттир.

Отмечается, что явка на выборах составила 78,83%.

На высший пост в этом году претендовало 12 человек, что стало рекордным количеством кандидатов. При этом действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон (с 2016 г.) не стал баллотироваться на третий срок.

2 июня экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах. Для регистрации своей кандидатуры Ахмадинежад посетил МИД страны.

Ранее был назван лидер парламентских выборов в Индии.