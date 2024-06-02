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Названо опасное последствие сидячего образа жизни в детстве

npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени

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Shutterstock

Ученые из университета Восточной Финляндии установили, что у детей, которые ведут малоподвижный образ жизни, значительно повышается риск жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Gut and Liver.

Научная работа была основана на данных о подвижности и состоянии здоровья 2684 детей. Ежедневная физическая активность участников с 11 до 24 лет отслеживалась с помощью акселерометров — приборов, фиксирующих передвижение объекта в пространстве. По достижении испытуемыми 17 и 24 лет участники прошли ультразвуковое сканирование печени для определения признаков рубцевания и других повреждений.

В среднем дети, участвовавшие в исследовании, проводили по шесть часов в день сидя. В подростковом и молодом возрасте количество пассивно проводимого времени увеличилось до девяти часов.

Ученые установили, что каждые полчаса малоподвижного образа жизни (вдобавок к обычным шести часам в день) до 25-летнего возраста повышали вероятность развития жировой болезни печени на 15%. Это заболевание выступает одной из ведущих причин развития цирроза. С другой стороны, каждые дополнительные полчаса физической активности (помимо рекомендуемых трех часов) низкой интенсивности снижали этот риск на 33%.

Ранее врач рассказал, как определить болезни печени по пупку.

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