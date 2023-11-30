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Бритни Спирс показала редкое фото старшего брата

Певица Спирс показала редкое фото брата, скрывающегося от прессы

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс показала редкое фото своего старшего брата Брайана. Фотографию она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке 46-летний продюсер, обычно скрывающийся от прессы и ведущий закрытую жизнь, стоит в зеленом костюме и шлеме.

Брайан Спирс — кино- и телепродюсер, можно заключить, что кадр сделан во время съемок.

«Мой большой братишка мне как отец, он мой лучший друг! Не уверена, правда, зачем ему этот наряд», — подписала кадр она.

Накануне Спирс опубликовала очередной откровенный видео ролик. На видео Спирс лежит на кровати с обнаженной грудью. На шее у нее висел черный чокер. Звезда корчила лицо и делала «губы уточкой». На видео она также два раза сказала фразу «Доброе утро» неестественным голосом.

В октябре Спирс выпустила свои мемуары. Книга «Женщина во мне» возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

В своей книге Спирс откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, о своей любви к позированию обнаженной, а также о трудных годах под опекой отца.

Ранее Валдис Пельш вспомнил о съемках «Брата» Балабанова.

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