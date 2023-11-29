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Харламов рассказал, как шутки над Гузеевой помогли ему стать популярным в соцсетях

Комик Харламов признался, что шутки про Гузееву нравились фанатам больше всего

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Global Look Press

Юморист Гарик Харламов в интервью kp.ru признался, что стал популярным в соцсетях во многом благодаря шуткам над Ларисой Гузеевой.

«Ну, я начал делать ролики с нарезками из передачи «Давай поженимся». Практически весь мой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) был на этом и построен. Самое большое количество просмотров всегда собирали именно эти ролики. Лариса даже думала, что я ее ненавижу, хотя там никаких оскорблений в ее адрес не было», — вспомнил Харламов.

Несмотря на большое количество смонтированных юмористических роликов про «Давай поженимся» и соведущую Гузеевой Розу Сябитову Харламов заверил, что никогда не относился к телеведущей с неприязнью, так как даже не был с ней знаком.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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