Харламов рассказал, как шутки над Гузеевой помогли ему стать популярным в соцсетях

Юморист Гарик Харламов в интервью kp.ru признался, что стал популярным в соцсетях во многом благодаря шуткам над Ларисой Гузеевой.

«Ну, я начал делать ролики с нарезками из передачи «Давай поженимся». Практически весь мой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) был на этом и построен. Самое большое количество просмотров всегда собирали именно эти ролики. Лариса даже думала, что я ее ненавижу, хотя там никаких оскорблений в ее адрес не было», — вспомнил Харламов.

Несмотря на большое количество смонтированных юмористических роликов про «Давай поженимся» и соведущую Гузеевой Розу Сябитову Харламов заверил, что никогда не относился к телеведущей с неприязнью, так как даже не был с ней знаком.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее Пригожин назвал певицу Наргиз «неблагодарной свиньей».