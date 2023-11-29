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«Хоккейные папы» успешно стартовали в прокате, собрав 58 млн рублей

Фильм «По щучьему велению» лидирует в прокате пятую неделю подряд

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Кадр из фильма «По щучьему велению»

Фильм «По щучьему велению» снова оказался в лидерах российского бокс-офиса, собрав в сумме 2,232 млрд рублей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание отмечает, что сказка с Никитой Кологривым в главной роли заняла пятую строчку по кассовым сборам среди всех российских проектов. Сейчас она лидирует в прокате уже пятую неделю подряд, собрав за уикенд 133 млн рублей.

Вышедший 23 ноября спортивный фильм «Хоккейные папы» стартовал с кассой 58 млн рублей. По данным «БК», это третий результат в истории компании «НМГ Кинопрокат» — ее ленты «Мистер Нокаут» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» собирали на дебютной неделе по 58,9 млн рублей.

Третью строчку заняли пиратские релизы. Научно-фантастический боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» заработал 46,5 млн рублей.

Новая картина режиссера Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым собрала в первую неделю 18,2 млн рублей. Генеральный директор компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко отметила в беседе с «БК», что лента оправдала ожидания прокатчиков.

Всего кинотеатры России собрали 366 млн рублей, а с учетом СНГ — 402 млн.

Ранее сообщалось, что звезда «Фарго» сыграет в сериале «Чужой» Ноя Хоули.

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