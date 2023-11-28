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Гитарист Пугачевой рассказал, зачем певица возвращалась в Россию

Бывший гитарист Пугачевой Левшин заявил, что жизнь певицы нацелена на Россию

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igorgulyaevofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин признался в беседе с mk.ru, что не знает, вернется ли исполнительница в Россию насовсем или нет.

«Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — подчеркнул музыкант.

Левшин также считает, что певица недавно возвращалась в Россию, чтобы разобраться в текущих юридических и творческих вопросах.

«Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали — «Позови меня с собой», например. Раньше мы там зависали по нескольку суток. <...> Мне очень любопытно послушать, что она записала. Все-таки это Пугачева», — признался гитарист.

19 ноября Левшин объяснил появление исполнительницы в храме на Кипре тем, что артистка регулярно ходит в церковь. Он также назвал Аллу Пугачеву очень трепетной женщиной «по поводу духовной линии».

До этого Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Исполнительница была одета в длинное черное платье, а среди аксессуаров — очки и шляпа. Певицу сопровождала женщина и, по-видимому, 8-летний сын Гарри Галкин.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Я шагаю по Москве» перенес сложную операцию.

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