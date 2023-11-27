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Владимир Машков рассказал о первой встрече с Олегом Табаковым

Актер Машков признался, что подготовка помогла ему стать учеником Табакова

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Владимир Машков впервые столкнулся со своим мастером, режиссером Олегом Табаковым, когда работал в мастерских МХАТ и относил банку с серной кислотой. Об этом актер рассказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, именно в этот момент он поинтересовался, примет ли режиссер его в качестве своего ученика. Табаков ему ответил, что это будет зависеть от результатов вступительных экзаменов.

«И я понял, что никаких других возможностей уговорить большого мастера взять меня, хотя меня уже знали в Москве, он знал, что был такой молодой человек, нет. Поэтому я пошел, продолжал заниматься своим делом, травил металл и готовился. Это путь, это путь, который у каждого свой», — отметил Машков.

В 2018 году Машкова назначили новым художественным руководителем Московского театра Табакова. Он учился на курсе Табакова в Школе-студии МХАТ, которую закончил в 1990 году. «Табакерка» является для него родным театром.

В апреле 2023 года актер признался, что последним подарком от Олега Табакова стала книга мэтра.

Ранее Владимир Машков объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру.

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