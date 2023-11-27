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Режиссер «Сумерек» рассказала, кого бы выбрала на главные роли в 2023 году

Режиссер Хардвик: Джейкоб Элорди и Дженна Ортега могли бы сыграть в «Сумерках»

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Mario Anzuoni/Reuters

Режиссерка «Сумерек» Кэтрин Хардвик заявила, что Джейкоб Элорди и Дженна Ортега «идеально» бы подошли в перезапуск франшизы. Об этом сообщает People.

Хардвик рассказала, что могла бы взять Ортегу и Элорди на роли главных героев Беллы Свон и Эдварда Калена в ребуте проекта. Она назвала актеров «потрясающими».

В апреле стало известно, что киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом по вселенной «Сумерек». Хардвик призналась, что пока ничего не знает о грядущем проекте. Режиссерка рассказала, что хотела бы увидеть картину по франшизе в совершенно другом русле.

«Было забавно снять «Сумерки» в открытом космосе. Я была бы в восторге от этого, от чего-то совершенно другого», — поделилась режиссерка.

«Сумерки» Хардвик вышли в 2008 году. Они сняты по одноименному роману писательницы Стефани Майер. За время проката фильм собрал в мире более $393,6 миллионов.

В ноябре Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать актеру Роберту Паттинсону в роли вампира Эдварда Каллена в киносаге «Сумерки» из-за его внешнего вида.

Ранее Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы.

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