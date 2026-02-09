Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Российский школьник случайно совершил научное открытие

Школьник из Подмосковья нашел бактерию, способную уничтожать грибок у растений
Global Look Press

Ученик одиннадцатого класса из подмосковного города Пущино случайно совершил научное открытие во время школьного эксперимента. Николай Уликов работал с грибами в лаборатории и обнаружил штамм бактерий, который способен подавлять рост плесени и других грибков у растений, сообщает mk.ru.

На занятиях он и другие ученики пробовали вырастить гриб ежовик на чашках Петри. Так как гриб был взят из дикой среды, вместе с ним в посев попали и посторонние микроорганизмы. Спустя некоторое время Уликов увидел небольшую бактериальную колонию с четко выраженным «ореолом» вокруг нее: в этом участке среды не росло ничего, кроме этой колонии.

Дальнейшие наблюдения продемонстрировали, что обнаруженный штамм выделяет вещество, подавляющее рост грибков. Это вещество и создавало стерильную зону вокруг колонии. По словам Уликова, находка имеет выраженные противогрибковые свойства, которые могут быть интересны для дальнейших исследований. Такие бактерии потенциально можно использовать для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых заболеваний без использования агрессивной химии.

До этого российские ученые создали уникальную методику диагностики опасных токсикантов и оздоровления загрязненных почв при помощи гидробионтов и микроорганизмов.

Ранее ученые из США впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!