Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде квартиры

Снять квартиру дешевле всего в так называемые периоды несезона, когда у собственников растет риск простоя и они охотнее идут на торг. Об этом рассказал генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев.

«Наиболее выгодные для арендатора окна обычно приходятся на промежуток с 20 декабря до начала февраля, а также на конец апреля, примерно с 20-го по 30-е число, и на летний отрезок с конца июня по конец июля. В эти периоды часть арендодателей готова снижать цену, поскольку простои могут составлять от двух недель до месяца, и для собственника это — прямые потери», — отметил Медведев.

По словам эксперта, еще один способ сократить расходы на аренду квартиры — осознанно подобрать баланс между ценой и качеством жизни: чем дальше жилье от центра и от работы, чем хуже состояние квартиры и меньше комнатность, тем ниже будет ставка аренды. При этом Медведев предостерег от предложений, которые выглядят существенно дешевле рынка: такие варианты нередко связаны с рисками, когда квартиру сдает не собственник, встречаются мошеннические схемы или у жилья есть скрытые проблемы — от электрики и холода до конфликтных соседей.

Отдельно эксперт обратил внимание на экономию на услугах посредников. По его оценке, арендатору не всегда есть смысл платить агенту за подбор квартиры, поскольку многие могут самостоятельно задать параметры на площадках вроде ЦИАН и выбрать подходящие варианты. Впрочем, по словам Медведева, отказаться от услуг агента на стороне арендодателя сложнее: в этом случае нужно целенаправленно искать объявления, где сдает сам собственник. По оценке Медведева, такие предложения на рынке есть, но их доля обычно не превышает 20%, и не факт, что варианты от собственников совпадут с ожиданиями по локации, состоянию и цене.

