Как по состоянию стула оценить риск возникновения рака кишечника, рассказал врач

Врач Кудашкин: по мере развития колоректального рака форма стула меняется
В 90% случаев колоректальный рак возникает не внезапно, а развивается из доброкачественных выростов на слизистой оболочке — полипов. По мере роста опухоли могут появляться различные признаки, такие как изменение формы стула (например, он становится тонким, как карандаш), рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговский университет Николай Кудашкин.

Не каждый полип перерождается в рак, но если это происходит, процесс занимает годы — обычно 10–15 лет. Именно в этом временном промежутке заключается главная возможность предотвратить заболевание: обнаружение и удаление полипа на ранней стадии позволяет полностью избежать развития злокачественной опухоли.

«На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому особое значение приобретает скрининг. По мере роста опухоли могут появляться следующие признаки: изменения в работе кишечника, продолжающиеся длительное время (диарея или запоры), изменение формы стула (например, он становится тонким, как карандаш), ощущение неполного опорожнения кишечника, наличие крови в стуле (ярко-красная кровь чаще указывает на проблемы в прямой кишке, темная — на поражение ободочной кишки), дискомфорт в животе (постоянные спазмы, боли, вздутие, повышенное газообразование)», — рассказал доктор.

Также на рак могут указывать слабость и утомляемость, вызванные хронической кровопотерей и развивающейся анемией, необъяснимая потеря веса без изменений в питании или физической активности, железодефицитная анемия (низкий уровень гемоглобина), особенно у мужчин и женщин в постменопаузе.

«Важно понимать, что эти симптомы могут быть вызваны и другими, менее опасными заболеваниями (геморрой, синдром раздраженного кишечника, дивертикулит). Однако их появление всегда является поводом обратиться к врачу и пройти обследование. Главное правило: не откладывать визит к врачу и не списывать симптомы на возраст или «несварение». Если любой из перечисленных признаков длится более 2–3 недель, необходимо записаться на консультацию к терапевту, гастроэнтерологу или колопроктологу», — заметил врач.

