Президент Украины Владимир Зеленский выражает желание встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы ввести украинцев в заблуждение. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», — сказал он, подчеркивая, что целесообразности в таком мероприятии нет.

Депутат также отметил, что Россия, в свою очередь, четко продемонстрировала открытость к диалогу.

Путин и Зеленский по очереди приглашали друг друга посетить столицы своих стран. Тем не менее оба политика отказались от этого. Украинский лидер сообщил, что готов к любому формату встречи, способному приблизить мир, однако исключил площадки в России и Белоруссии. Он также подчеркнул, что готов обсуждать территориальные вопросы только с российским президентом.

Ранее Зеленский заявил, что «войну надо завершать».