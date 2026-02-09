Стало известно о планах России по продаже за рубеж легких штурмовиков

В ближайшее время Россия рассчитывает заключить контракты на экспорт легких штурмовиков Як-130М. Об этом РИА Новости в преддверии выставки World Defense Show 2026 рассказал представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Он подчеркнул, что авиационная техника РФ вызывает стабильный интерес у государств Юго-Восточной Азии. В частности, российские учебно-боевые самолеты Як-130 были приобретены военно-воздушными силами Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Вьетнама.

Представитель ФСВТС отметил, что сейчас ведутся активные переговоры с иностранными заказчиками, которые имеют опыт эксплуатации Як-130, по приобретению штурмовиков Як-130М. По его словам, скоро могут быть подписаны соответствующие контракты.

28 января глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что переговоры Москвы и Нью-Дели по поставкам и производству в Индии истребителя Су-57 находятся на «глубокой технической стадии».

Ранее Россия передала за границу два истребителя Су-57.