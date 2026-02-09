Размер шрифта
Сергей Бурунов рассказал, почему «загнал себя»

Актер Бурунов признался, что «загнал себя», потому что не умеет отдыхать
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и телеведущий Сергей Бурунов считает, что «загнал себя», поскольку не умеет отдыхать. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я просто не умею этого делать (отдыхать. — прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо», — сказал артист.

По словам Бурунова, для него отдых является возможностью проводить время с близкими, максимально при этом «отключаясь». Актер также отметил, что мечтает научиться спать, и, может быть, тогда у него получится отдыхать.

Описывая свое представление об отдыхе, звезда «Полицейского с Рублевки» перечислил ряд своих ассоциаций, среди них: баня, спа-салоны, спортзал, секс, сон, еда и поездки на море.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

Ранее актер Бурунов призвал мужчин не стыдиться слез.
 
