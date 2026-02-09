Стало известно, сколько времени понадобилось, чтобы установить стрелявшего в Алексеева

Российским силовым структурам понадобилось всего несколько часов для установления личности покушавшегося на генерал-лейтенанта Алексеева. Об этом ТАСС рассказали сотрудники правоохранительных органов.

По их словам, личности исполнителя покушения и его пособников в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена в течение нескольких часов. Выяснилось, что исполнитель вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, после чего началось взаимодействие с партнерами.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее в Москве избрали меру пресечения исполнителю теракта против генерала Алексеева.