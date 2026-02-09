Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что Великобритания в лице бывшего премьера Бориса Джонсона вмешалась и сорвала переговоры Москвы и Киева в апреле 2022 года. Cоответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«Чешский премьер-министр Бабиш заявил, что мир на Украине можно было достигнуть в апреле 2022 года, пока Великобритания и Борис Джонсон не вмешались с целью не допустить этого: «В этом конфликте был интерес», — написал cпецпредставитель лидера РФ.

Накануне чешский премьер сказал, что мирное соглашение между Россией и Украиной было близко уже в апреле 2022 года. По его словам, на договоренности повлиял Джонсон, который был заинтересован в продолжении конфликта.

Первые переговоры между РФ и Украиной после начала СВО состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта того же года делегации стран встретились в Стамбуле для обсуждения проекта соглашения, однако вскоре украинские власти отказались от переговоров.

СМИ связывали такое решение с прошедшей «тайной встречей» Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве 9 апреля 2022 года. Предполагалось, что Джонсон тогда отговорил украинского президента от переговоров, и соглашение между Москвой и Киевом не было подписано в Стамбуле.

Ранее Дмитриев допустил, что конфликт на Украине может закончиться в течение года.