Наука

Психолог назвал одну рабочую психологическую уловку для снижения веса

Психолог Деулин: совместные соревновательные тренировки помогают быстрее худеть
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ускоряют процесс похудения совместные тренировки или хотя бы общение с другими людьми, у которых похожая цель. Как рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин, в этом случае срабатывает «соревновательный эффект», здоровая конкурентная борьба за лучший результат.

«Важно, чтобы была команда единомышленников с общими задачами и поддержкой. Здесь «отстающим» могут помочь с лучшим осознанием своих мотивов. Это может называться вашей авторской «системой поддержки». Онлайн-группа, член семьи, друг могут регулярно оценивать ваш успех, способствовать сохранению преданности делу. Кроме того, необходимо перед началом реализации программы поделиться замыслом с кем-то значимым для вас, получить положительное подкрепление, совет. Ориентация на значимого человека будет способствовать повышению вашей мотивации и добросовестному выполнению всех поставленных задач», — объяснил психолог.

Кроме того, важно, чтобы прогресс визуализировался кем-то другим и оценивался. Это могут быть слова одобрения, восхищения и так далее.

«Положительные аффирмации или лаконичные одобрительные фразы в ваш адрес являются сильным «мотиватором». Но крайне важно, чтобы у вас был протокол наблюдений за состоянием здоровья и веса. Возможно также спланировать свой рацион питания. Так психологически комфортнее отслеживать положительные изменения, получать удовлетворение, либо наоборот — в случае «охлаждения» эффекта, скорректировать программу и питание», — заметил специалист.

Важно исключить источники, ситуации, которые оказывают негативное влияние на вас и запускают патологический эффект переедания.

«Вам могут помочь приемы саморегуляции эмоционального состояния или специальные тренинги со специалистами, направленные на повышение самооценки, уверенности, повышение стрессоустойчивости, снижение тревожности и так далее», — заключил специалист.

Ранее врач назвал немедикаментозный способ лечения гипертонии.
 
