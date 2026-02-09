Россиянам объяснили, что отвечать, если на собеседовании спросили о планах на детей

На собеседовании вопросы о планах на детей — это тревожный сигнал, но не всегда он является поводом сразу прекращать диалог. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Вопросы о планах на детей на собеседовании находятся в серой зоне и с точки зрения законодательства, и с точки зрения профессиональной этики. Это личная информация, которая не имеет отношения к компетенциям кандидата и качеству его работы», — объяснила она.

При этом, по словам эксперта, важно понимать контекст.

«Иногда подобные вопросы задаются не из злого умысла, а из-за низкой HR-культуры, неопытности интервьюера или попытки сократить дистанцию. Это помогает понять, с чем вы имеете дело: с политикой компании или с образом мысли конкретного представителя», — сказала специалист.

Самый грамотный вариант — спокойно вернуть разговор в профессиональное русло, не вступая в конфликт.

«Например, можно сказать, что вы предпочитаете обсуждать вопросы, связанные с вашей экспертизой, задачами и вкладом в компанию, и готовы подробно рассказать о своей мотивации и карьерных планах. Если после этого интервьюер продолжает настаивать или делает выводы на основе личной жизни, это уже серьезный «красный флаг». Как правило, такие вопросы отражают культуру контроля и потенциальные сложности с соблюдением трудовых прав. В долгосрочной перспективе работа в подобной среде может обернуться дискомфортом», — предупредила Зеленкова.

По словам эксперта, собеседование — это двусторонний процесс. Если вы видите, что компания не уважает личные границы на входе, велика вероятность, что и внутри эти границы будут нарушаться.

