Самбурская рассказала о новом романе

Актриса Настасья Самбурская призналась в программе «Шоу Воли», что у нее появился возлюбленный.

На момент съемки программы Самбурская встречалась с новым партнером около десяти дней.

Некоторые зрители шоу посчитали это слишком маленьким сроком.

«Я сейчас услышала «у» в зале, ну у кого-то тоже когда-то начинались отношения, не сразу же бац — и год! Мне же сперва нужно посмотреть, как человек себя проявляет, в каких обстоятельствах», — объяснила звезда.

Самбурская добавила, что очень требовательна к себе, поэтому для нее важно, чтобы партнер соответствовал ее стандартам. Артистка заявила, что ее возлюбленный должен быть красивым и добрым. Также для актрисы очень важен рост ухажера. По словам актрисы, у нее была «травма длиною в жизнь» из-за низкого мужчины.

«Мне было 13, ко мне подошел днем 14-летний парень, он был такой авторитетный на районе, борзенький, очень симпатичный, небольшого роста, предложил мне встречаться, я согласилась. Я разболтала всем девчонкам, а вечером он мне подходит и говорит: «Ты знаешь, Настасья, ты слишком высокая, мы не можем встречаться», — рассказала артистка.

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