Отец Жанны Фриске ответил на выпад Распутиной

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович ответил на выпад певицы Маши Распутиной в адрес его дочери. Об этом пишет mk.ru.

Распутина за кулисами одного из концертов заявила, что не знает Фриске: «Такой не знаю, кто это вообще такая?»

«Она не очень умная потому что и о себе очень большого мнения… Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала. Она была очень хорошим человеком и во всех людях старалась видеть исключительно позитив», — сказал Фриске.

Журналисты задали Распутиной вопрос о Фриске на фоне слухов о том, что певица плохо отзывается о почившей коллеге.

Жанны Фриске не стало в 2015 году после борьбы с онкологическим заболеванием. У нее остался сын.

Накануне Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены.

Ранее Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы.