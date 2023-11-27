Директор Хлебниковой ответил на сообщения о проблемах с сердцем певицы

Концертный директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс ответил на сообщения о проблемах с сердцем артистки. Его цитирует News.ru.

«Я не знаю, откуда появилась информация о ее серьезных проблемах с сердцем. Это все очень странно. Сейчас мы находимся в Питере, Марина Арнольдовна сидит в гримерке и готовится к выступлению», — опроверг Прайс сообщения об ухудшении состояния здоровья звезды.

По словам концертного директора, подавать в суд певица не собирается.

«Мы не будем подавать в суд, просто посмеялись над ситуацией. Я думаю, что позже мы выпустим видеообращение по этой теме», — уточнил он.

26 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Хлебниковой, обратившейся к врачам из-за травмы ноги, выявили серьезные проблемы с сердцем — аритмию и ишемическую болезнь.

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