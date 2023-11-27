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Итальянская актриса Орнелла Мути: «Я очень хотела бы поработать в России»

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хочет поработать в России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая сыграет в спектакле «Бетховен.Героическая жизнь гения» в Москве, хотела бы поработать в России. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Артистка сыграла в фильме «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая в конце 1970-х годов, однако спустя более 40 лет все еще хочет работать с российскими режиссерами.

«Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — призналась Мути.

Орнелла Мути родилась в столице Италии Риме в марте 1955 года. Ее кинодебют состоялся в 14 лет в ленте Дамиано Дамиани «Самая красивая жена».

В феврале 2022 года актриса заявила о желании получить российское гражданство, потому что это является «частью ее культуры, связанной с мамой». Актриса рассказала, что начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки. Она отметила, что чувствует любовь россиян, которая дает ей множество положительных эмоций.

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