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В России второй раз за месяц отменили спектакль «Сережа очень тупой»

В пермском Театре-Театре за день до премьеры перенесли спектакль «Сережа очень тупой»

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В Перми в Театре-Театре на «Сцене-Молот» на три дня перенесли спектакль «Сережа очень тупой» за день до премьеры. Об этом сообщает 59.ru.

Месяц назад спектакль по этой же пьесе Дмитрия Данилова отменили в театре в Качканаре, как сообщали СМИ, из-за слова «тупой» в названии.

В пермском театре рассказали, что отмена связана с технической сложностью оперы.

«Это опера с участием оркестра бытовой техники: голоса пяти солистов и звуки более 70 бытовых приборов — холодильников, пылесосов, фенов, телевизоров, плит, тренажеров, стиральных и посудомоечных машин, блендеров и прочего. Все они собираются в партитуру благодаря особому midi-интерфейсу в режиме реального времени», — рассказали в театре, добавив, что в спектакле также много видеоэффектов, создаваемых с помощью smart-панели.

Премьера состоится 26 ноября.

Действие пьесы «Сережа очень тупой» происходит в городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой, которую посещают таинственные курьеры.

Ранее «русская Барби» отдала Хайдарову 4 миллиона за неудачную пластику.

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