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Дарья Мельникова рассказала, как воспитывает детей после развода со Смольяниновым

Актриса Дарья Мельникова призналась, что ее детям пришлось стать самостоятельными

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melnikovadsh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Дарья Мельникова в интервью Федору Бондарчуку призналась, что ее детям пришлось стать самостоятельными после увольнения последней няни.

«Так кажется, что я занята с утра до вечера. Это не так. У меня нет няни, но у меня есть бабушки. А няни нет, так вышло. После того, как уволилась последняя, детям пришлось стать самостоятельными», — отметила Мельникова.

По словам артистки, ей приходится водить двоих сыновей Артура и Марка в детский сад и на кружки. Иногда Мельникова берет их с собой на съемочную площадку. Актриса призналась, что бывшая свекровь, мать актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) помогает ей с детьми.

У знаменитости двое детей от актера Артура Смольянинова, их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк в 2018 году. Дарья Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. И звезда «Папиных дочек» по-прежнему считает бывшего мужа самым надежным человеком в своей жизни, которому может многое доверить.

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