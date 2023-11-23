Бари Алибасов об обнаружении опухоли: «Какаю уже 80 лет, очень доброкачественно»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в беседе с «Лентой.ру» признался, что ему не требуется никакая операция на фоне слухов об обнаружении у шоумена доброкачественной опухоли в репродуктивных органах.

«Репродуктивные органы… То есть я должен рожать? Опухоль очень доброкачественная, я какаю уже 80 лет, и очень доброкачественно всегда», — пошутил музыкальный продюсер.

Алибасов подчеркнул, что у него есть болезни, назвав себя престарелым человеком, но в целом оценил свое состоянии как хорошее.

«Мне уже сколько лет, то жопа болит, то нога, то ноготь отвалился, то глаз плохо видит, то не наливают, а я обижаюсь. Я лечусь, наверное, лет 40 у меня, как у всех, язва желудка, и ничего», — заявил артист.

Шоумен подытожил, что проходит лечение, «как все нормальные люди», и поблагодарил московских врачей, которые «от чего только не лечили» его.

Недавно сообщалось, что у музыкального продюсера Алибасова обнаружили опухоль. Telegram-канал Shot отмечал, что 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. По данным издания, врачи собирались провести шоумену срочную операцию из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе. Отмечалось, что опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ.