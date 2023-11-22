Максим Фадеев высмеял отмену русской культуры на фоне успеха трека Кати Лель в TikTok

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале выразил мнение, что люди по всему миру не хотят отмены русской культуры.

«Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента ее релиза», — написал Фадеев.

Он похвастался тем, что трек Кати Лель его авторства попал в мировой топ-5 самых прослушиваемых песен на Spotify после успеха песни в зарубежном TikTok. По словам Фадеева, когда он впервые начал работать с исполнительницей, у Лель был не самый хитовый и современный репертуар. Продюсер решил придумать ей легкий иностранный акцент и сделать голос практически неузнаваемым.

«Я не только придумал ей легкий иностранный акцент, но и в процессе сведения голоса мы значительно меняли его частотно и структурно, заменяли ее гласные, согласные. Одним словом, делали все, чтобы она зазвучала совсем по-новому», — резюмировал Фадеев.

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