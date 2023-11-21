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Захар Прилепин объяснил, почему ему не нравится SHAMAN

Писатель Захар Прилепин назвал чудовищной эстраду в каждой стране

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин признался, что ему не нравится певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его слова передает kp.ru.

«Мне не надо, народу надо», — заявил Прилепин, отвечая на вопрос журналистов о Дронове.

По словам писателя, эстрада в каждой стране «чудовищная», несмотря на то, что слушатель знает нескольких именитых зарубежных артистов.

2 октября ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о лидерах российской эстрады. На первом месте среди артистов оказался певец SHAMAN, опередив исполнителя Олега Газманова.

В начале июня анонимный специалист популярного букингового агентства в разговоре с kp.ru признался, что самым высокооплачиваемым российским музыкантом является фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров: его гонорар составляет около 13 млн рублей за выступление. На втором месте расположился SHAMAN, гонорар которого, как отмечалось, составляет примерно 8,8 млн рублей за выступление.

В топ-5 наиболее высокооплачиваемых артистов также вошли Гарик Сукачев (8,8 млн рублей), Филипп Киркоров (7,9 млн рублей) и Николай Басков (7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске из-за фанатки.

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