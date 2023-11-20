Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотника в Московской области

Министерство обороны РФ сообщило, что 19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка украинской стороны «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».

Военные добавили, что дежурными средствами ПВО был перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь Московской области.

По предварительным данным, подчеркнул градоначальник, разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника нет.

В ночь на 19 ноября сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Подмосковьем. Дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Богородского городского округа. До этого Собянин сообщал об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА.

До этого Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».