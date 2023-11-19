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Фаворит Пугачевой выделил главное качество певицы

Самоназванный фаворит Пугачевой Савин назвал певицу чистосердечной

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Певец и композитор Сергей Савин признался, что Алла Пугачева чистосердечно помогала ему. Его слова передает aif.ru.

«Как и другим молодым исполнителям в ее жизни. Была такая ситуация, когда она стала моим продюсером, я у нее спросил: «Алла Борисовна, а может быть, мы заключим какой-то контракт с вами или что-то подобное?» Она ответила: «Ничего не надо, я тебе и так помогу», — признался артист.

Самоназванный фаворит певицы также прокомментировал слова бывшего гитариста Пугачевой, объяснившего появление исполнительницы в храме на Кипре тем, что артистка регулярно ходит в церковь. По словам Савина, он «такого за ней особо не замечал».

17 ноября Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Исполнительница была одета в длинное черное платье, а среди аксессуаров — очки и шляпа. Певицу сопровождала женщина и, по-видимому, 8-летний сын Гарри Галкин.

Еще 16 ноября сообщалось, что Пугачеву заметили вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) на Кипре. По данным «СтарХит», сейчас пара проводит время в кипрском Лимасоле.

Ранее Николай Носков досрочно завершил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем.

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