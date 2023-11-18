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Тамара Гвердцители спела на украинском в Казахстане

В Казахастане певица Гвердцители выступила с песнями на мове на желто-синей сцене

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Тамара Гвердцители, не выступавшая в России после начала спецоперации на Украине, спела на украинском языке в Казахстане. Об этом сообщили Telegram-каналы «Самые сливки» и «Хуже и не скажешь».

Концерт прошел 17 ноября. Для общения с казахстанскими и российскими поклонниками, посетившими концерт, она использовала русский язык.

«Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности», — сказала артистка.

Утверждается, что во время исполнения песни зал окрасился в синий цвет, а фанфары засветились желтым, таким образом, сцена окрасилась в цвета украинского флага.

В мае Тамара Гвердцители выступила в Нью-Йорке в рамках концертного тура. Поклонники остались недовольны концертом артистки в США: она выступала перед русскоязычными слушателями, однако не стала исполнять свои песни на русском языке. В соцсетях они рассказали, что на концерт пришли в основном эмигранты из России, из-за чего были разочарованы поступком певицы.

Ранее зрители потребовали от Тимы Белорусских извинений за концерт в Москве.

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