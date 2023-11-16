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Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике

Сын Бари Алибасова сообщил, что музыкант перенес операцию на позвоночнике

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сын Бари Алибасова Бари сообщил в беседе с kp.ru, что музыкант перенес еще одну операцию на позвоночнике.

По словам сына Алибасова, у артиста начались проблемы со спиной после падения с третьего этажа. Музыкант пробовал лечиться массажами, иглоукалыванием и ортопедическим корсетом, но ничего не помогало. Сын продюсера заявил, что врачи не могли понять причину его плохого самочувствия. Позже оказалось, что один из позвонков Алибасова неправильно сросся и выступал на сантиметр.

«Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости. У отца похожая ситуация получилась», — рассказал сын артиста.

Алибасов-младший рассказал, что операцию на спину сделали под общим наркозом. Он отметил, что отец отлично перенес хирургическое вмешательство. Более того, ему стало легче.

В августе сын Алибасова заявил, что отец испытывает проблемы с питанием, а также не следует указаниям врачей.

Ранее Бари Алибасов рассказал, от кого слышит «бу-бу-бу» и «ля-ля-ля».

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