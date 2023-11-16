Галкина* и Пугачеву заметили на Кипре

Юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Аллу Пугачеву заметили держащимися за руки на Кипре. Снимки появились у Telegram-канала «СтарХит».

По данным канала, сейчас звездная пара проводит время в кипрской столице Лимассол.

Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источник сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.

Вечером 2 ноября Пугачева одна приехала в Москву. Певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Кадры с заезжающим на территорию автомобилем певицы опубликовали в СМИ.

Ранее Маргарита Симоньян назвала причину несчастий Пугачевой.