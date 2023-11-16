На актера Деревянко вновь подали в суд заявление о мошенничестве

На известного актера Павла Деревянко было подано в суд еще одно заявление о мошенничестве, сообщает телеканал RT.

Истец Жанна Я. требует от артиста свыше 22 млн рублей.

По словам адвоката актера Евгения Розенблата, Деревянко этих денег от женщины не получал. Сама же истец не смогла представить суду расписку либо какие-то иные доказательства своих слов.

Кроме того, суд удовлетворил требование адвоката Деревянко по сбору доказательств.

Сообщается, что судом будут изучаться налоговые декларации Жанны Я., выясняться, есть ли деньги на её банковских счетах и пересекала ли она российскую границу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту заявления предпринимателя в полицию на известного актера Павла Деревянко. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах.

До этого Деревянко попытался отсудить криптокомпанию у своего партнера, который обманул его на 45 млн рублей.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.