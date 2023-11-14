Стала известна стоимость новой квартиры Саши Стоуна в центре Москвы

Блогер Саша Стоун купил себе квартиру в центре Москвы за 158 миллионов рублей. Об этом пишет Super.

За эти деньги бывший жених Вали Карнавал приобрел апартаменты общей площадью в 138 квадратов. По данным канала, сейчас в квартире проходит ремонт, который планируют завершить уже через месяц. При этом блогер воспользовался услугами дизайнеров, работа которых обошлась Стоуну в 1,5 миллиона рублей.

Недавно стала известна стоимость новой московской квартиры Клавы Коки. Звезда купила недвижимость в районе Беговой. Апартаменты певицы расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнесс-клуб с бассейном. Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 21 миллиона — за эти деньги можно приобрести небольшую студию.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь после начала психотерапии.