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Филипп Киркоров возмутился сравнениям с Боней: «Рядом не лежит»

Певец Филипп Киркоров отказался комментировать пластику Бони

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров не стал комментировать новую пластику Виктории Бони. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Киркорова возмутило, что перед ним и Боней ставят знак равенства из-за пластики. Артист и блогерша сделали операцию в 2023 году.

«Я понимаю, если Киркоров и Алла Пугачева — одного поля ягоды, а все остальное как-то рядом не лежит», — заявил певец.

В 2022 году Киркоров и Боня оказались в центре скандала. Телеведущая раскритиковала артиста после резких слов в адрес певицы Наргиз. Позже она раскрыла личную переписку с исполнителем, где тот угрожал и оскорблял ее в соцсетях. 11 ноября Киркоров выругался матом на Боню после ее критики.

В ответ Боня написала, что резкие слова певца — «жалкое зрелище». Она уточнила, что «не боится» высказать свои претензии в лицо исполнителю. По мнению ведущей, Киркоров ничем не отличается от «быдла», с которыми она росла во дворе.

В феврале 2023 года Боня порвала журнал с изображением Филиппа Киркорова на обложке и заявила, что «простила» певца после скандала.

Ранее Киркоров рассказал о неумении драться.

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