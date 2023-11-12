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На шоу «Суперстар» попрощались с первым участником

Продюсер Лика Стар набрала наименьшее количество баллов на шоу «Суперстар»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и продюсер Лика Стар стала первым участником, кто покинул шоу «Суперстар. Возвращение».

В рамках конкурсной программы она выступила с треком «Звучи» группы «Ночные снайперы». За свой номер она получила всего четыре балла от членов жюри из восьми возможных. Столько же баллов получила и певица Лариса Черникова, но по итогам двух выпусков телешоу она немного оторвалась от Лики Стар по очкам, поэтому с проекта была вынуждена уйти именно продюсер.

В новом сезоне участвуют десять звезд восьмидесятых, девяностых и нулевых: Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман. Проект стартовал в эфире 4 ноября, а завершится 1 января 2024, начиная со второго выпуска участников выгоняют по одному.

Ранее ведущий «Суперстар» Такменев накричал на Лику Стар за спойлер финала шоу.

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