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Олешко вспомнил, как его едва не задавила лошадь на съемках

Актер Олешко рассказал, что режиссер Файзиев спас его от лошади

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный артист России Александр Олешко на премьерном показе картины «Легенда о самбо» в столичном кинотеатре «Октябрь» рассказал, как рисковал жизнью и здоровьем на съемках. Его цитирует «Пятый канал».

«В «Кодексе чести» когда я снимался, в сериале, у меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой… Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — признался артист.

На съемках фильма «Турецкий гамбите», продолжил Олешко его чуть не задавила разогнавшаяся лошадь, на пути которой оказался зазевавшийся актер. От столкновения его спас режиссер картины Джаник Файзиев, который схватил Олешко за воротник и отодвинул в сторону.

Недавно Александр Олешко рассказал о дружбе с Иосифом Кобзоном.

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.

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