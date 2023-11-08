Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актрису МХТ имени Чехова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Mash: актрису Раису Максимову экстренно госпитализировали из-за анемии

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Народную артистку России, актрису Раису Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники 93-летней артистки вызвали карету скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья Максимовой: она жаловалась на слабость и сильное головокружение. Приехавшие на вызов врачи обнаружили у актрисы анемию и низкий уровень гемоглобина в крови. В тот же день ее госпитализировали в одну из московских больниц.

Незадолго до этого зоолога и телеведущего Николая Дроздова вновь госпитализировали. По данным источника, Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был госпитализирован на один день. Сейчас Дроздова уже выписали, и он снова чувствует себя хорошо.

Ранее Николай Носков отменил еще один свой концерт из-за болезни.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий