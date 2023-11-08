Актрису МХТ имени Чехова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Народную артистку России, актрису Раису Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники 93-летней артистки вызвали карету скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья Максимовой: она жаловалась на слабость и сильное головокружение. Приехавшие на вызов врачи обнаружили у актрисы анемию и низкий уровень гемоглобина в крови. В тот же день ее госпитализировали в одну из московских больниц.

Незадолго до этого зоолога и телеведущего Николая Дроздова вновь госпитализировали. По данным источника, Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был госпитализирован на один день. Сейчас Дроздова уже выписали, и он снова чувствует себя хорошо.

Ранее Николай Носков отменил еще один свой концерт из-за болезни.