Матвиенко похвалила певца SHAMAN

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и самого исполнителя. Она сделала это, выступая на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, передает ТАСС.

По мнению сенатора, будущее за такими артистами, как SHAMAN.

«Не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как SHAMAN», — сказала она.

Матвиенко назвала этого исполнителя настоящим патриотом и настоящим гражданином своей страны. Она считает, что «будущее за такой молодежью».

Как сообщила спикер Совфеда, она побывала на концерте 4 ноября, в День народного единства.

«С огромным удовольствием посмотрела концерт теперь уже очень популярного певца SHAMAN. Я надеюсь, что вы разделите мои эмоции тоже, — потрясающий концерт», — сказала сенатор.

Она также назвала SHAMAN очень талантливым молодым человеком. По словам Матвиенко, этот артист «пишет такие проникновенные песни, с такой любовью к России», к собственной стране.

4 ноября певец SHAMAN нажал на символическую «красную кнопку» в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге.

В этот же день этот артист вместе с Екатериной Мизулиной из «Лиги безопасного интернета» исполнил гимн России во время открытия форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Ранее концертный директор певца SHAMAN раскрыл гонорар исполнителя.