Муж Цыгановой заявил, что история со вчерашним обыском была розыгрышем

Информация о якобы прошедшем накануне обыске в доме российской поп-певицы Виктории и ее супруга Вадима Цыгановых оказалась розыгрышем. Об этом сообщается в Telegram-канале артистки.

«Обыски прошли <...> открываем ботоферму по разводу рептилоидов», — сказал ее муж.

По его словам, шутка была сыграна хорошо, а команда пранкеров работает на «5+».

Вадим уточнил, что это вторая часть розыгрыша, первая пока держится в секрете.

Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов сообщил, что в их доме проходит обыск. По его словам, правоохранители пришли к ним по наводке телеведущей Ксении Собчак. Сама Собчак заявила, что «с большей вероятностью заведет муравьиную ферму», чем будет следить за звездными супругами. Позже в Telegram-канале Цыгановой сообщалось, что из ее квартиры изъяли улики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Цыганова показала своего нового пресс-атташе на фоне заявлений про нейросеть.