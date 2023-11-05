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Звезда фильма «Любовь и голуби» рассказал, как относится к современному кино

Актер Михайлов посетовал, что ему неинтересны фильмы про бандитов и полицейских

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Актер Александр Михайлов, наиболее известный по роли Василия в фильме «Любовь и голуби», в беседе с kp.ru раскритиковал современное кино.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», — высказался Михайлов.

Он также выразил мнение, что мог бы не сниматься в других фильмах, кроме популярной комедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Михайлов выразил мнение, что популярности и народной любви ему бы хватило даже после этой одной картины.

«Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. Хватило бы известности на всю жизнь. Куда бы я ни приехал, каких бы людей ни встречал в любом уголке страны, обязательно кто-нибудь скажет: «Людк, а Людк!» — резюмировал артист.

Ранее Лолита отчитала Ларису Черникову за «хамское» поведение на телешоу.

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