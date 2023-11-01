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Софи Тернер застали за поцелуем с английским аристократом на фоне разрыва с Джо Джонасом

Актриса Софи Тернер поцеловалась с аристократом Пирсоном в Париже

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Robert Smith/Patrick McMullan/David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Актрису Софи Тернер застали папарацци The Sun за поцелуем с 29-летним Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном.

Пару заметили целующейся на улице Парижа. Очевидец происходящего рассказал изданию, что они разговаривали и смеялись. По данным СМИ, молодой человек носит аристократический титул, так как является сыном и наследником четвертого виконта Каудрея из графства в Сассексе.

3 сентября стало известно, что Тернер и певец Джо Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж. Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.

Ранее Джо Джонас ответил постом-загадкой на намеки Софи Тернер.

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