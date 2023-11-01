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Андрей Леонов рассказал, в какие моменты ненавидел своего отца

Актер Андрей Леонов признался, что ненавидел отца во время уроков вождения

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Онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

Актер Андрей Леонов в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал, за что периодически ненавидел своего отца Евгения Леонова.

Артист вспомнил, как отец позволил ему прокатиться за рулем автомобиля в 14 лет. Евгений Леонов тогда снимался в картине «Гонщики» и позволил сыну управлять машиной, в которой ему приходилось играть.

«Никто не поверит, бывали моменты, когда я папу ненавидел просто потому, что он сидел рядом и все время мне под руку говорил: «Сынок, столбы мелькают!» Я говорю: «Да, пап, я еду 40 километров» А он все время отвечал: «Соизмеряй» Я так возненавидел и слово «соизмеряй» и папу временами недолюбливал», — отметил Леонов.

Актер назвал «страшными моментами» случаи, когда отец начинал на него кричать из-за манеры вождения. Тогда Андрей Леонов останавливал машину и отказывался ехать дальше. Артист признался, что с тех пор очень не любит, когда ему кто-то делает замечания.

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