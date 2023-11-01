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Алексей Панин сфотографировался с паспортом США

Актер Алексей Панин опубликовал фото с американским паспортом

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alexeypaninn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Панин опубликовал на своей страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал он.

В комментариях под постом часть пользователей усомнилась в том, что актер действительно стал гражданином США.

«Он специально это пишет — выводит людей на эмоции и хочет реакции. Надо охваты поднимать», — написала одна из посетительниц страницы Панина.

При этом нашлись те, кто ответили девушке, что она завидует актеру, так как он «получил паспорт свободной страны».

Недавно Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

В сентябре Панин оказался в центре скандала. В ночь на 5 сентября артиста задержали за пьяный дебош в столице Эстонии Таллине. По словам женщины, знакомой с актером, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Ранее СБУ сообщила о новом подозрении Чичериной.

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