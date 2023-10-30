«На жалость бьет»: Назаров осудил Максима Галкина* за песни Цоя

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru осудил юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за то, что тот спел песни Виктора Цоя на своем недавнем концерте.

«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он на хрен не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертишках, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — заявил Назаров.

Артист также выразил мнение, что шоумен сам загнал себя в угол своим поведением. По мнению Назарова, муж Аллы Пугачевой искал «где получше», но просчитался с аналитикой дальнейшего развития событий. Актер считает, что Галкину следовало бы покаяться за свои поступки и слова.

После начала спецоперации России на Украине Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Недавно в СМИ появилась информация о том, что семья переехала на Кипр на фоне событий на Ближнем Востоке. На недавних концертах за границей Галкин спел «Белые розы», изображая Юрия Шатунова, и «Группу крови на рукаве» Виктора Цоя.

Ранее депутат Драпеко назвала мерзостью поведение Пугачевой, Галкина и Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).