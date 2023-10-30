Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Выпьем за любовь»

Народный артист России Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Роспатент уже одобрил заявку 63-летнего певца и разрешил ему в ближайшие 10 лет продавать под этим брендом алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию.

Кроме того, Николаев под брендом «Выпьем за любовь» сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК. 25 октября Николаев впервые после госпитализации вышел на сцену.

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