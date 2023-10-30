Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Скоро плясать начнет»: Драпеко о Галкине, поющем Шатунова и Цоя

Депутат Драпеко заявила, что поющий Цоя Галкин никому не интересен

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Заслуженная артистка России, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («А зори здесь тихие…», «Одиноким предоставляется общежитие») высказалась о шоумене Максиме Галкине, в репертуар своих концертов за границей добавившем песни Юрия Шатунова и Виктора Цоя. Ее цитирует aif.ru.

«Галкин никому уже не интересен, поэтому на все руки от скуки, уже и не знает, как привлечь внимание публики к себе. Все его разговоры про Россию никому не интересны. Поэтому скоро плясать начнет, видимо», — сказала Драпеко.

По словам актрисы, в России у Галкина были поклонники, программы на телевидении, а в Европе такого успеха нет.

«Там своих миллион артистов. Вот и выпрыгивает из трусов. А вообще давно пора уже забыть его. Галкин — предатель, он не достоин обсуждения», — считает Драпеко.

После начала спецоперации России на Украине Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Недавно в СМИ появилась информация о том, что семья переехала на Кипр на фоне событий на Ближнем Востоке. На недавних концертах за границей Галкин спел «Белые розы», изображая Юрия Шатунова, и «Группу крови на рукаве» Виктора Цоя.

Ранее Драпеко порадовалась отъезду Пугачевой, Галкина и Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий