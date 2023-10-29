«У Пригожина прокатило»: муж Цыгановой объяснил слова певицы об участии нейросети в интервью Дудю

Российская певица Виктория Цыганова написала в своем Telegram-канале, что интервью с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) «сделала нейросеть», чтобы избежать дурных вопросов. Об этом «Газете.Ru» заявил ее супруг Вадим Цыганов. Он также вспомнил ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным, обвинившим нейросети в создании аудиозаписи, в которой продюсер якобы разговаривает с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Цыганов также призвал президента Путина не обижаться, так как «это все нейросеть».

«У Пригожина это прокатило, может, у нас прокатит. Меньше вопросов задавать будут дурных. То есть здесь уже чисто, чтобы не трогали. Пригожина не трогают же, оставили в покое, он может говорить что угодно про страну, про Путина, про что угодно. Никаких вопросов. Пусть и к нам не будет. Скажем «нейросеть». Правильно же? Мне кажется, очень логично. Не надо наказывать никого. Мы, но не мы. Это все нейросеть, так и передайте Владимиру Владимировичу. Если он обиделся, то это нейросеть. Да, все сделала нейросеть, телепортация в Дубай, потому что нас в Дубае не было. Мы же не летаем в Дубай, правильно? Телепортировались, нейросеть все сделала», — сказал он.

26 октября октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды. После интервью Вадим Цыганов сообщил «Царьграду», что после публикации интервью певицу внесли в «черный список», также сорвалось поздравление Цыгановой на Первом канале.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его создала нейросеть.

«Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake», — написала артистка.

Ранее мать уехавшего в США актера Бурковского призналась Путину в любви.