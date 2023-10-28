Мать уехавшего в США актера Бурковского призналась Путину в любви

Мать уехавшего в 2022 году из России в США актера Андрея Бурковского Людмила призналась в любви президенту России Владимиру Путину. О своем опыте общения с главой государства она рассказала в беседе с Regnum.

«Я люблю Путина. У меня к нему очень позитивное отношение. Однажды я лично его обслуживала в нашем ресторане. Тренировалась целую неделю, чтобы его встретить. Они приехали с Ангелой Меркель к нам и сказали, что всего на часик», — вспомнила Людмила Бурковская.

В итоге, продолжила она, гости пробыли в ресторане пять часов до глубокой ночи.

«Кстати, фотография Меркель и Путина висит у нас в ресторане с того времени. Гордость. Мы даже сохранили то самое меню, которым пользовался Владимир Владимирович. Храним как ценность. До сих пор люди, которые посещают Томск, приходят к нам в ресторан и просят посадить за столик Путина», — отметила она, добавив, что тогда еда в ресторане понравилась даже повару президента.

По словам Людмилы Бурковской, в ее ресторан часто приезжают первые лица государства, например, премьер-министр Михаил Мишустин.

23 октября 2023 года издание «Утро.ру» заявило, что актер вернулся в Россию. Он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». 25 октября Бурковский удивился слухам о своем возвращении. Он опубликовал видео из Нью-Йорка.

Известно, что свою квартиру в Москве Бурковский сдает.

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