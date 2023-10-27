Бритни Спирс снова полностью обнажилась в соцсетях

britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс снова полностью обнажилась перед своими подписчиками в соцсетях. Обнаженное фото она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница хитов «Baby One More Time» и «Gimme More» полностью разделась на пляже. На снимке она позирует вполоборота к фотографу, демонстрируя ягодицы. Грудь артистка прикрыла рукой.

В кадре на Спирс нет макияжа, волосы убраны наверх.

Певица никак не стала подписывать новый снимок.

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