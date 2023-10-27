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Бритни Спирс снова полностью обнажилась в соцсетях

Певица Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото с пляжа

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс снова полностью обнажилась перед своими подписчиками в соцсетях. Обнаженное фото она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница хитов «Baby One More Time» и «Gimme More» полностью разделась на пляже. На снимке она позирует вполоборота к фотографу, демонстрируя ягодицы. Грудь артистка прикрыла рукой.

В кадре на Спирс нет макияжа, волосы убраны наверх.

Певица никак не стала подписывать новый снимок.

Накануне Бритни Спирс выпустила свои мемуары. Книга «Женщина во мне» возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

В своей книге Спирс откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, о своей любви к позированию обнаженной, а также о трудных годах под опекой отца.

Телеведущая Ксения Бородина намекнула, что не планирует читать книгу певицы Бритни Спирс, потому что не любит «жертвенных баб», которых всем жалко

Ранее вдова Юрия Шатунова высказалась о романе с немецким манекенщиком.

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